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Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Ali Ay, Spor

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama ile kulüp üyeliğinden ihraç edildi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Ali Ay'ın ihracının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

15.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:50
Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, gündemin 11. maddesi olarak Ali Ay'ın ihracı konusu ilk olarak üyelerin açık oyuna sunuldu.

Ardından açık oylamada şüpheye düşülmesi nedeniyle, sandıklarda kapalı oylamaya gidildi. Bu arada bazı üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Genel kurulda kapalı oylamanın ardından üyelerin huzurunda açık sayım gerçekleştirildi. 150 üyenin oy kullandığı sandıklardan 73 hayır, 76 evet oyu çıkarken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla eski kulüp başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı. Oy çokluğuyla alınan kararın ardından, bazı üyeler salondan ayrıldı. Bursaspor Kulübünde mevcut yönetim kurulu üyeleri, tarafsız kalmak adına oylamaya katılmadı.

MESUT MESTAN: TÜRKİYE'DE BİR İLK OLDU

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, oylama sonrası yaptığı konuşmada, "Biz yönetim kurulu olarak tarafsız kaldık. Geçmiş dönem başkanlık yapan Sayın Ali Ay bugün burada üzülerek de olsa oylandı. Keşke oylanmasaydı, böyle bir duruma düşmeseydi. Bu Türkiye'de bir ilk oldu." ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANLIKTA GÖZÜM YOK"

Alınan kararın uzun vadede farklı sonuçları olabileceğine dikkati çeken Mestan, şunları söyledi:

"Bundan sonraki başkanların önünü açar mı? Başkan bulur muyuz bulamaz mıyız? Hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım. İnsanlar başkan olup yönetime geliyorlar. Bursaspor'a hizmet etmek için geliyorlar. Spor yöneticiliği, fabrika, şirket ya da bir dernek yöneticiliği gibi değil. Çok entrikalar var buralarda. İçeride ve dışarıda mücadele etmek zorundasınız. Bir tane Bursaspor'umuz var. Bursa'nın dışında çok güçlüyüz ama maalesef Bursa'nın içinde o kadar güçlü değiliz. Size yalvarıyorum, herkes hesaplarını kitaplarını bir kenara bıraksın. Bu takımı bu sene Süper Lig'e hep birlikte çıkaralım. Benim kahraman olmak gibi bir niyetim yok, kahramanlıkta da gözüm yok."

"DAHA YUKARILARDA OLMAK İSTERDİK"

Süper Lig'e çıkmanın mücadelesini verdiklerini yineleyen Mestan, bu süreçte yönetimin yanında olmayanlar bulunduğunu öne sürerek, "Bizi anlayanlar ve anlamayanlar var. 'Çok bağırmıyorsun, sesin çıkmıyor.' diyenler var. Bağırdığımızda da gördünüz, maalesef federasyondan ceza aldık. Bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Takımımız şu anda istemediğimiz bir konumda ama daha yukarılarda olmak isterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Mestan, şehrin sanayicilerinin Bursaspor'dan uzaklaştığını, kendilerine yeterince destek vermediğini sözlerine ekledi.

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

Kaynak: AA

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Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi

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