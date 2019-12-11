: Eski Beşiktaşlıya büyük terbiyesizlik! Skandal pankart

11.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:19

Fransız temsilcisi Lyon, Şampiyonlar Ligi G grubunun son maçında Leipzig'i ağırladı. Maç iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 berabere bitti.

Bu sonucun ardından Leipzig 11 puanla lider olarak, Lyon ise 8 puanla ikinci olarak bir üst tura yükseldi. Ancak maça Marcelo ile ilgili açılan pankart damga vurdu.

"MARCELO BU KULÜBÜ TERK ET"

Maçın ardından bir taraftar, üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.

DENAYER VE DEPAY'DAN TEPKİ

Pankartı ilk görenlerden biri olan kaptan Memphis Depay, hızla taraftarın üzerine koşarak tepkisini gösterdi ve pankartı indirdi.

Ardından ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Denayer de taraftara tepki gösterdi. Daha sonra ise güvenlik görevlileri, Lyonlu futbolcular ve taraftarlar saha içerisinde tartıştı. Daha sonra ise taraflar birbirinden ayrıldı.

Olaya ilk müdahalede bulunan Hollandalı yıldız Memphis Depay, 'Bana bak! Ne görüyorsun? Öfke! Öfkeli biriyim, kızgınım. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir takımın, taraftarı tarafından desteklenmediğini bilerek oynaması çok zor. Bizden ne bekliyorsunuz? Ailelerimize hakaret etmeyen taraftarlara teşekkür ediyoruz. İyi sonuç alınan bir maçtan sonra stadınızda taraftarınızla bunu kutlayamazsanız, burada oynamak hiç mantıklı olmaz. Takım olarak bütün futbolcularımıza inanıyoruz" dedi.

AULAS: TARAFTARLA GÖRÜŞECEĞİM

Olayın ardından Lyon kulüp Başkanı bir açıklama yaparak; Depay ne kadar iyi bir kaptan olduğunu gösterdi ve yapabileceğini yaptı.

Bu tarz olayları kabul edemeyeceklerini söyleyen Aulas, "Marcelo karşıtı pankartı açan taraftarın videosu elimizde. Gidip onunla ve taraftar grupları ile görüşeceğim. Bunlar bizim kabul edemeyeceğimiz şeyler. 32 yıldır bu işteyim. Bugün Lyon, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına 12. kez yükselmeye hak kazandı. Tabii ki oyuncular bu kaba saldırının dolayı üzgünler. Ben de üzgünüm" ifadelerini kullandı.

MARCELO'DAN TARAFTARA EL HAREKETİ

Olaydan sonra Marcelo'nun çok sinirlendiği ve taraftarlara el hareketi yaptığı da görüldü.

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