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Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme

BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçın ardından Osman Çelik, "İyi hava şartları kötü hava şartları sonuç aynı, fazla söze gerek yok görüyorsunuz" paylaşımıyla Abdullah Avcı'ya göndermede bulundu.

23.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:48
Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Erzurumspor forması giyen Osman Çelik, turun ilk maçında hava şartlarına değinen 'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

Çelik, Twitter hesabından, "İyi hava şartları kötü hava şartları sonuç aynı, fazla söze gerek yok görüyorsunuz" yazdı. Avcı ilk maçta "Erzurum'da eksi 10'da futbol oynamanın futbolcu sağlığı için iyi olmadığını söylemek istiyorum. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir" demişti.


Haber Videosu

: Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme
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