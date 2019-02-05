Erzurumspor Taraftarından TFF ve MHK Tepkisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı, lig müsabakalarında takıma haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kuruluna tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.
Erzurumsporlu taraftarlar, TFF ve MHK'yı protesto ettiler. Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen Erzurumspor'a gönül veren taraftarlar, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.
DEMİRÖREN'E BÜYÜK TEPKİ
Burada TFF, MHK ve Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.
Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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Dadaşlar haklı vara var diriyorlar, Erzurumspor maçlarında yok diriyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Erzurum halki futbolu cok seviyor. Defalarca haksizliga ugradi.Erzurum halki bu haksizliklarin tesaduf olmadigini dusunuyor. Verilen var kararlarinin hepsinin Erzurum aleyhine olmasi cok enterasan deyilmi. Bizimde gozumuz var goz var nizam hak var. İci yanan taraftar ne yapsin peki. Birileri Allahtan korksun bugunlere gelmek icin sehir ne mucadeleler verdi simdi biz bedavadan gol verilsin istemiyoruzki hakkimiz verilsin adil mac yonetilsin ust uste kac defa haksizlik yapildi halk buna tepkiliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır