Erzurumspor Taraftarından TFF ve MHK Tepkisi

Erzurumsporlu taraftarlar, TFF ve MHK'yı protesto ettiler. Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelen Erzurumspor'a gönül veren taraftarlar, sloganlar eşliğinde TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

DEMİRÖREN'E BÜYÜK TEPKİ

Burada TFF, MHK ve Yıldırım Demirören aleyhine sloganlar atıp meşale yakan grup, müdürlüğün bulunduğu iş merkezi önüne üzerinde "Erzurumspor doğranıyor" yazısı yazan siyah çelenk bıraktı.

Taraftarlar daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: AA