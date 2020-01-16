: Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Sekidika için öncelik bizim

16.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:54

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulundu. Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih mavi-beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek.

"TERİM ONAY VERİRSE, ÖNCELİK BİZİM"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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