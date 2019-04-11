BB Erzurumspor, Kasımpaşa Maçının İptali İçin TFF'ye Başvurdu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, "Kasımpaşa maçında kural hatası var ve bu yüzden maçın iptali için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduk." dedi. Hüseyin Üneş, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, hakem hatalarının Erzurumspor'u mağdur ettiğini savundu.

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPMAK İSTEMİYORUM"

Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında hakem hatalarına maruz kaldıklarını öne süren Üneş, "Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında istemediğimiz hakem uygulamalarıyla karşılaştık ve çok ciddi anlamda takımımız hakem eliyle mağdur edildi. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum, biz takımın durumunu da eleştiriyoruz ama futbol sadece iyi oynandığında kazanılmıyor. Kasımpaşa maçında iyi olmayabiliriz ama kimsenin haddine değil 'Sen sahada iyi değildin ben de sana ofsayttan gol vereceğim', bu kimsenin haddine değil." dedi.

"KASIMPAŞA MAÇINDA KURAL HATASI VAR"

Üneş, Kasımpaşa maçı için TFF'ye başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçında kural hatası var ve bu yüzden maçın iptali için TFF'ye başvurduk. VAR sistemi bir kural ise ve çizgiyle karar veriliyorsa o zaman çizgide sıkıntı var ve yoruma açık bir durum. Kendilerine maçın tekrarıyla alakalı talepte bulunduk ve maça itiraz ettik."

Kaynak: AA