Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Erzurumspor, sosyal medyadan şehrin soğukluğuna vurgu yapan bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Söz konusu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
MAÇ OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA OYNANACAK
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda, ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlı takım ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.
Haber Videosu: Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
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çok güzel yaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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maç saatini şimdi saat gündüz 12 ye alır federasyon bjk üşümesin diyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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hahaha :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hani nerdeCevap Yaz Yayından Kaldır