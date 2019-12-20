Haberler » Spor » Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı! - Spor

Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor, sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu.

20.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48

Ziraat son 16 turunda ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Erzurumspor, sosyal medyadan şehrin soğukluğuna vurgu yapan bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Söz konusu gönderi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

MAÇ OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA OYNANACAK

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda, ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlı takım ilk maçı deplasmanda, rövanş maçını Vodafone Park'ta oynayacak.


Haber Videosu

: Erzurumspor'dan esprili Beşiktaş paylaşımı!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler