Erzurumspor, Teknik Direktör Muzaffer Bilazer ile anlaştı
Spor Toto Süper Lige veda eden BB Erzurumspor, yeni sezon için Ümit Milli Takımı'nda Teknik Direktör Vedat İnceefe'nin yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Bilazer'i takım başına getirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile prensipte anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bilazer ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, anlaşma detaylarının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
HAMZA HAMZAOĞLU İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Muzaffer Bilazer ile prensip anlaşmasına vardı. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." Mavi-beyazlı ekip sezon sonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA
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