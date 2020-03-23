Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurum'da bir dönerci Korona virüsüne önlem almak amaçlı iş yerini 2 aylığına kapattı.

Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak

ERZURUM - Erzurum'da bir dönerci Korona virüsüne önlem almak amaçlı iş yerini 2 aylığına kapattı. İşletme sahibi 2 ay boyunca çalışmayacak olan işçilerinin maaşını da vereceğini duyurdu.

Korona virüsünün tüm Dünya'da ve Türkiye'de etkisini artırmasının ardından geçtiğimiz günlerde Lokantalar için sadece paket servisi ve gel al servisi yapılmasına ve işletmedeki masaların kaldırılmasına karar verilmişti. Alınan kararın ardından Erzurum'daki Üçler Döner ve İskender restoranın sahibi Hacı Mustafa Atmaca, işçilerinin sağlığını daha fazla riske atmak istemediğinden dolayı 2 ay boyunca iş yerini kapatma kararı aldı.

İşletme sahibi işçilerle görüşerek bu süreçte çalışanlarını zor durumda bırakmamak için 2 ay boyunca maaşlarını vermeye devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İHA