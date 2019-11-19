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Ertuğrul Sağlam'dan Samsunspor'a 5 yıllık imza!

TFF 2. Lig'de mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Ertuğrul Sağlam şehre geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

19.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:03
Ertuğrul Sağlam'dan Samsunspor'a 5 yıllık imza!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor ile anlaşan Teknik Direktör , Samsun'a geldi.

Teknik Direktör 'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile yarın 13.00'de düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi. Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ertuğrul Sağlam'dan Samsunspor'a 5 yıllık imza!
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