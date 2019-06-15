Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, Ertuğrul Ersoy ile anlaştı

beIN Sports'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Lecce, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

BURAK YILMAZ İÇİN DE HAMLE YAPMIŞLARDI

Hatırlanacağı gibi Lecce'nin Burak Yılmaz ile de ilgilendiği ancak tecrübeli golcünün kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği için Lecce'nin teklifini düşünmeden reddettiği ortaya çıkmıştı.