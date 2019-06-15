Burak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, Ertuğrul Ersoy ile anlaştı
Lecce Kulübünün geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz ile ilgilendiği ancak golcü ismin İtalyan temsilcisinin teklifini reddettiği ortaya çıkmıştı. Lecce Kulübü sürpriz bir transfere imza attı ve Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllığına anlaştı.
beIN Sports'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Lecce, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'un savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
BURAK YILMAZ İÇİN DE HAMLE YAPMIŞLARDI
Hatırlanacağı gibi Lecce'nin Burak Yılmaz ile de ilgilendiği ancak tecrübeli golcünün kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği için Lecce'nin teklifini düşünmeden reddettiği ortaya çıkmıştı.
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