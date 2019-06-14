Ertuğrul Ersoy adım adım Lecce'ye

İtalya'nın köklü kulübü Lecce, Süper Ligin yıldızlarına transfer teklifinde bulunmaya devam ediyor. Lecce, Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'dan sonra bu kez de Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'a transfer teklifinde bulundu.

30 MAÇTA OYNADI

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce, Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.