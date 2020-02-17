Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Ankaragücü maçında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası sonrası Ersun Yanal 30 saniye kaldığı soyunma odasında futbolcularıyla vedalaştı. Ersun Yanal oyuncularına "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
BAZI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ
Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.
COCU İLE KADERİ AYNI MI OLACAK?
Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.
(Sabah)
Haber Videosu: Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
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Belliydi zaten, Bodrumun aksamlari bole olur isteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aktif futbolu bırakan kaleci Volkan takımdan gönderilmediği sürece Fenerbahçe başarıyı yakalayamaz. Göreceksiniz Ersun gidince yerine Volkan gelecek ve takım manyak top oynayacak. Ersun hocayı futbolcular istemiyor ve gitmesi için sahada ellerinden ne geliyorsa yapıyolar. Ersun hoca da bunun farkında.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Isine geldigi gibi davraniyorsun Ersun. En kücük seyde basinin önüne cikip aciklama yapiyorsun. Ama söz konusu istifa etmeye gelince futbolcularla vedalasiyorsun. Cikip adam gibi basin aciklamasi yapip benden buraya kadar diye istifa etmiyorsun?Fenerbahce yönetimine sesleniyorum. Olaki Galatasaray maci malubiyetinde bu cakma Ersun''u gönderirseniz yillarca Galatasaray''in samar oglani olacaksiniz. Bence Galatasaray maci öncesi gönderinki Galatasaray''inin dilinden kurtulasiniz. Ersun futboldan anlamiyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynen doğru söylemiş topcular, plansız programsız hatalarla dolu futbol analizi, Ankaragücü maçının ilk yarısında OZAN 10 numara pozisyonunda Krause Tolga ile birlikte değişmeli sol açık sol iç mevkiinde, açık oynayabilecek Dirar haftalardır solbek mevkiinde, Falette diye bir stoper alındı hala Jailson stoperde, ne yaptığını kendide bilmeyen bir hoca ile ancak bu kadar olur, beklemesin gitsin bu takım hocasız daha başarılı olur, meydanı boş bulmuş Hoca atıyor, kesiyor, tutuyor ama boşluğu dolduramıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Getirin Yılmaz Vuralı be kardeşim Kıvrandırmayın taraftarı ve takımı ne laf anlamaz insanlarsınız illaki kafanıza yaş odunmu vurmak lazım anlamanız içinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ersun hoca takmış 12-13 oyuncuya her maç onlarla ilerliyor. 4 haftadır Tolga Ciğerci''yiyi sol açık, Jailson''u stoper bölgesinde deniyor. Geçen hafta bu 2 adam sayesinde Alanyaspor''a 2 puan verdik ama hatalarından hiç ders çıkarmıyor. Rakiplerin hepsi Fenerbahçe''nin oyun planını çözdü ve pozisyon bile vermiyor. Ama Ersun hoca rakiplerini çözmeyi geçtim analizini bile yapmadığı apaçık görülüyor. Bu sene de iyice hüsran olmadan hocaya yol verilmeli artık.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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SİZ ORDAMIYDINIZ NERDEN BİLİYORSUNUZCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır