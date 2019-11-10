Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!

10.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:46

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den gelen Miha Zajc'ın bileti kesildi Son Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu süre alamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon başından bu yana kadroda düşünmediği Zajc'ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor.

ZAJC'IN YERİNE TOLGA TERCİH EDİLDİ

Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc'ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.

(Skorer)