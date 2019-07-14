Ersun Yanal Boluspor maçını drone ile takip etti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'la karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler'in 2-0 kazandığı maçta, Ersun Yanal'ın karşılaşmayı drone ile takip etmesi dikkat çekti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında eşine az rastlanır bir uygulamaya gitti.
Sarı Lacivertliler'in Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazandığı mücadeleyi tecrübeli teknik adam, drone ile takip etti.
İDMANLARI DA DRONE İLE İZLİYOR
Topuk Yaylası'ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etmesi görenleri şaşırttı. Ersun Yanal ayrıca, idmanlarda oyuncularına giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.
YORUMLAR (5)
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adam tam football manager mantığıyla yönetiyor takımı, gençlerbirliğinde çıkış yapmasını sağlayan sistem.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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show yapma ersun!Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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zart zırt zort etme dürbünlüYayından Kaldır
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Allah Fenerbahçelilere şimdiden sabır versinCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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allahta sana akıl versinYayından Kaldır
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