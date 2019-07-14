Ersun Yanal Boluspor maçını drone ile takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında eşine az rastlanır bir uygulamaya gitti.

Sarı Lacivertliler'in Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazandığı mücadeleyi tecrübeli teknik adam, drone ile takip etti.

İDMANLARI DA DRONE İLE İZLİYOR

Topuk Yaylası'ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etmesi görenleri şaşırttı. Ersun Yanal ayrıca, idmanlarda oyuncularına giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.