Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, maçın 21. dakikasında Kruse'nin attığı penaltı golünde sakin kalması dikkat çekti.
23.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Kruse penaltıdan topu ağlara gönderirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ın goldeki hali dikkat çekti.
Top ağlara gittiğinde yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşarken Ersun Yanal sakin bir şekilde bekledi. Bu anlar objektiflere işte böyle yansıdı.
Haber Videosu: Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi
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