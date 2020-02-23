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Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, maçın 21. dakikasında Kruse'nin attığı penaltı golünde sakin kalması dikkat çekti.

23.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29
Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi

Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Kruse penaltıdan topu ağlara gönderirken Teknik Direktör 'ın goldeki hali dikkat çekti.

Top ağlara gittiğinde yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşarken Ersun Yanal sakin bir şekilde bekledi. Bu anlar objektiflere işte böyle yansıdı.


Haber Videosu

: Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi
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