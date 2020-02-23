: Ersun Yanal, Kruse'nin golüne sevinmedi

23.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:29

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Kruse penaltıdan topu ağlara gönderirken Teknik Direktör Ersun Yanal'ın goldeki hali dikkat çekti.

Top ağlara gittiğinde yedek kulübesi büyük bir sevinç yaşarken Ersun Yanal sakin bir şekilde bekledi. Bu anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

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