Ersun Yanal'ın unuttuğu 8 futbolcu

28.11.2019 08:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:53

HEMEN hepsi büyük umutlarla getirildi. Özellikle de birkaçı var ki, Fenerbahçe'ye imza attıkları gün deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Ne var ki, birçoğu umduğunu bulamadı. Kimileri performans yetersizliğinden ya da sakatlık sonrası form tutamadığı için, bazıları da teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedikleri için adeta unutulmuş durumdalar.

Kulübe mahkumları

GEÇEN sezon transferleri olay yaratan Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, geleceğin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Miha Zajc, hazırlık kampının yıldızı Murat Sağlam, A Milli Takım kariyerli Mevlüt Erdinç ve Fransa ile Dünya Kupası kaldıran Adil Rami, kulübeye demir atmış durumda.

İlk 11'i bozmuyor

GEÇEN sezon transferleri olay yaratan Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, geleceğin yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Miha Zajc, hazırlık kampının yıldızı Murat Sağlam, A Milli Takım kariyerli Mevlüt Erdinç ve Fransa ile Dünya Kupası kaldıran Adil Rami, kulübeye demir atmış durumda.

Fenerbahçe'nin müzmin yedekleri

FERDİ, 1.5 MİLYON EURO: Gençliği ve tekniğiyle dikkat çeken Ferdi, 4 maçta 11, 35, 17 ve 22 dakika şans bulabildi.

SADIK, 1 MİLYON EURO: Geçen sezon kurtarıcı olarak alındı ve başarılı oldu. Bu sezon ligde 2 maçta 21 dakika oynadı.

HARUN, 1,3 MİLYON EURO: Tıpkı Sadık gibi geçen sezon takımı ayakta tutan isimlerden biriydi. Bu sezon ligde hiç oynayamadı.

ZAJC, 5.5 MİLYON EURO: 3 lig maçında 82, kupada 87 dakika forma şansı buldu. Satılması planlanan isimlerden.

TOLGAY, 2 MİLYON EURO: Sakatlıklar ve orta sahadaki yoğunluk yüzünden 11'deki yerini kaybetti. 3 lig maçında toplam 4, kupada 90 dakika oynadı.

MEVLÜT, 950 Bin EURO: Şu an sakat ama sağlamken de ligde 4 maçta 35 dakika, kupada 90 dakika oynayabildi.

RAMI, 2.5 MİLYON EURO: Kariyeriyle parmak ısırtsa da eski günlerinden uzakta. Ligde 46, kupada 61 dakika oynadı.

MURAT, 300 Bin EURO: Sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı olmasına rağmen, ne ligde ne de kupada forma giyebildi.