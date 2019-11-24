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Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında yaptığı toplam 6 değişikliğin 5'inde savunmaya yönelik oyuncular tercih etti. Yanal'ın özellikle Yeni Malatyaspor maçındaki performansı beğenilmedi.

24.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:20
Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada toplam 21 puan toplayan 'de teknik direktör oyuncu değişikliklerini savunmadan yana kullandı. 11. haftada oynanan maçında hücumda pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekipte oyuna sonradan savunmaya yönelik isimler Dirar, Jailson ve Sadık dahil olmuştu.

MAÇ 0-0'KEN JAİLSON İLE TOLGAY'I ALDI

12. haftada oynanan Yeni Malatyaspor karşısında da hücumda etkili olamayan Fenerbahçe'de Rodrigues, Jailson ve Tolgay oyuna sonradan dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Rodrigues dışındaki tüm oyuncu değişikliklerini savunmaya yönelik yapması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

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