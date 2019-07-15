Ersun Yanal ile Damien Comolli, Volkan Demirel konusunda karşı karşıya geldi

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın son raporları üzerinden transfere de şekil verecek. Comolli, dün sabah Marsilya'ya uçarken sosyal medyada Luiz Gustavo'dan Adil Rami'ye kadar pek çok isim yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Comolli yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısına katılacağı için bu akşam geç saatlerde İstanbul'a dönecek.

MAHMUT VE İRFAN CAN MASADA

Fenerbahçe yönetimini yoğun bir gündem bekliyor. İlk sırayı Napoli'ye satılacak Eljif Elmas alacak. Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı sonrası İtalyan kulübüne son kararını açıklayacak. Eljif'in satılması yapılacak yeni transferler için de önemli. Buradan gelecek para ile Fenerbahçe, Başakşehir'in kapısını çalmaya hazırlanacak. Sarı-lacivertliler toplam maliyetleri 9 milyon Euro olan Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'nin transferi için izlenecek yol haritasını da belirleyecek.

VOLKAN DEMİREL'LE BİR YIL DAHA

Yönetimin gündemindeki bir diğer önemli madde ise 17 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Volkan Demirel'in durumu olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, tecrübeli kaptanın 'Ağabeylik' kontenjanından bir yıl daha takımda kalmasını isterken sportif direktör Comolli, bu duruma sıcak bakmıyor. Yönetim cephesi ise Volkan'ın bir yıl daha takımda kalmasına olumlu yaklaşıyor. Öte yandan takımdan gönderilecek diğer isimler için gelen teklifler de bu toplantıda değerlendirilecek.

(Sabah)