Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider"
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek haftaki Beşiktaş derbisini kaybetmesi halinde takımdan gönderileceğini iddia etti.
Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi durumunda Ersun Yanal'ın görevine son verileceğini iddia eden Toroğlu, "Burada 3 puan gitti, haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Makas çok büyüyor. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya, yendi yendi, yenemezse gider" dedi.
"SİVASSPOR HAKKIYLA LİDER"
Sivasspor'un hak ederek liderliğe yerleştiğini kaydeden yorumcu, "Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok iyi oldu. Son zamanların en iyi maçı oldu. Hakem için ağır bir maçtı ama iyi bir şekilde yönetti. Sivasspor şu an hakkıyla lider. 2-2 de bitseydi Sivasspor futbol oynadı. Çok düzgün oynuyorlar. Duran toptan hiç gol yememişler. Güzel defans yapıyorlar. Defans en ileri oyuncudan başlıyor. Kaleci gol attırdı bugün" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider"
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Bir fenerli olarak gecen sezondan beri söyluyorum, bu adamdan ne cacik olur, ne de teknik direktör. Olsaydi rahmetli Cavcav kovmazdi. Teknik ve taktikten ziyade, felsefi ve psikolojik degerlendirme diye martaval okuyor her puan kaybindan sonra. dinleyen de gercekten bir seyler biliyor zanneder.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aziz başgan tekrar gelmeli olağanüstü seçim kararı alınmalı bu iş ali koçun yapacağı iş değil futbol ticarete benzemezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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8taşı yürüye yürüye yeneriz. Biz bu sene şampıyon olacağız herkes kafasına soksun. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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2010 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPORDUR BU OLUP BİTENLERİN AH ALMAKTIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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N e saçma be. Ersun gidecekde gelen yarı yolda bulduğu feneri havayamı uççuracak. Ermanınki her zamanki gibi şov yapmak kuyuya taş atmak sonra 40 deli uğrşır şovmen ermanı konuşur.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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E. Yanal''da A. Avcı''da Teknik Direktör değiller. . . Bunların devri kapandı artık. . . Şimdi devir; S. Yalçın, O. Buruk, E. Bulut gibi Teknik Direktörlerin devri. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ts'' nin ahı yerde kalmaz. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN NESİ FENERİ ÇALIŞTIRACAK YAHU, SAĞ GÖZÜ GÖRMÜYOR GİBİ BAKIYOR. BELKİDE EHLİYETİ MONOKÜLERDİR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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giderken altay zanka isla moses rami tolgayı da götür lütfen. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fener içerde bu maçı vermez taraftar alır ama yine vermez. ersun yanal ne zaman içerde ve dışarda farklı kadrolar çıkararak maç kazanacağını öğrenirse o zaman fener yükselişe geçerCevap Yaz Yayından Kaldır