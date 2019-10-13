Ersun Yanal, Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda Tolga'yı sol bekte oynatacak!

13.10.2019 13:59

Fenerbahçe'de üst üste gelen sakatlıklar, futbolcuların mevkileri dışında görev yapmalarını zorunlu kılarken, en sıkıntılı bölge tartışmasız ki sol bek. Hasan Ali'nin yokluğunda bu bölgede Dirar görev yaparken, Faslı futbolcu zorunlu olarak ameliyat masasına yattı. Kasığından fıtık operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOL YAPISINA SAHİBİM"

Eğer Hasan Ali Kaldırım da dönemezse, savunmanın soluna yeni bir isim geçecek. Ersun hocanın kafasındaki ismin Tolga Ciğerci olduğu öğrenildi. Son haftalarda sol kanatta görev yapan Tolga, beke çekilebilir. Gurbetçi futbolcu kendisi için mevkinin önemli olmadığını belirtip, "Çok yönlü bir futbol yapısına sahibim. Orta alan, forvet arkası, kanat gibi mevkilerin yanında sağ ve sol savunmada da oynarım" diyerek hocasına mesaj gönderdi.

(Skorer)