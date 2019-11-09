Ersun Yanal, gözündeki rahatsızlık nedeniyle maç esnasında zorluk yaşadı
Yorgunluğa bağlı olarak sağ gözünde ciddi bir rahatsız olduğu öğrenilen Ersun Yanal, maç esnasında zaman zaman zorluklar yaşadı. Maç biter bitmez gözüne damla damlatılan Yanal, yayıncı kuruluş röportajına da gözlükle çıktı
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının bitiminde teknik direktör Ersun Yanal, futbolseverlerin görmeye alışık olmadığı bir şekilde yayıncı kuruluşa röportaj verdi. Günlük yaşamında gözlük kullanmayan Fener'in hocası, röportaj esnasında gözlükle konuşmak zorunda kaldı.
MAÇ ESNASINDA ZOR ANLAR YAŞADI
Bunun sebebi daha sonra anlaşıldı. Ersun Yanal'ın maç esnasında sağ gözünde yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık olduğu ve buna bağlı olarak Yanal'ın gözünün kanlandığı öğrenildi. Maç esnasında zaman zaman zor anlar yaşadığı gözlenen Yanal'ın sıkıntılı yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
CANLI YAYINA GÖZLÜKLE ÇIKTI
Maç biter bitmez gözüne damla damlatılan Ersun Yanal'ın, göz yorgunluğunun kısmen giderilmesi için yayıncı kuruluş röportajına da gözlükle çıktığı ifade edildi.