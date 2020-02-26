Ersun Yanal göreve devam etmek istediğini söyledi, yönetim talebi kabul etti
Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetiminden sezon sonuna kadar takımın başında kalma talebinde bulundu. Teknik heyette yaşanacak değişikliğin kendisinden çok Fenerbahçe'ye zarar getireceğini belirten tecrübeli hoca "Mücadeleden kaçmayacağım" mesajı verdi.
Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli hoca, yöneticilere ilettiği mesajda "Bu takımın şu anda bu durumda olmasının en büyük sorumlusu benim. Toparlayacak olan da benim. Önümüzde halen Ziraat Türkiye Kupası ve ağır yara alsak da Süper Lig hedefi var. Ben kalan maçlarda bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. İnandığım için göreve devam etmek istiyorum" dedi.
"EN İYİ YERDE BİTİRMEK ZORUNDAYIZ"
Ersun Yanal, kalan maçlarda yaşanacak değişikliğin kendisinden çok Fenerbahçe'ye zarar vereceğinin altını çizerek "Şampiyonluk olmasa da en iyi yerde bitirmek zorundayız. Bu noktada teknik direktör değişikliği kulübün aleyhine olur. Evet çok eleştiriliyorum ancak mücadeleden kaçmayacağım" ifadelerini kullandı.
"BU DÖNEMDE HOCA BULMAK SIKINTI"
Fenerbahçe yönetimi ise bu konuda henüz bir adım atmadı. Ancak Başkan Ali Koç ve yönetiminin lig yarışında final haftalarına girildiği için yeni teknik direktör bulma konusunda yaşanacak sıkıntıları hesap ederek Yanal ile yola devam edilmesinin doğru olacağı görüşünde birleştiği öğrenildi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibinin görevi bırakması durumu söz konusu değil.
Haber Videosu: Ersun Yanal göreve devam etmek istediğini söyledi, yönetim talebi kabul etti
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ligin en kötü futbol oynayan takımıyız. . . . hakeme bahane, federasyona bahane , basına bahane. . . . . ama futbol yok. . oyun yok. . taktik yok. . . . ağlayan başkan var ama. . . ! diğer kulüplere saygısı olmayan idareciler falan filan, , , hepinizin değişmesi lazım. . . artık bahane değil futbolla ilgilenin. . fenerbahçenin adını ağlayan takım yaptınız. . ANTİPATİK BİR TAKIM OLDUK, geçen yıl galatasaray hakemlerle ilgili konuştuğunda, saçma bir kulis yapıp , bildiri yaptınız . . şimdide hakemden ağlama , , bir duruşun olsun , ,Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KAÇMA SAKIN DAHA KUPA KALDIRIŞIMIZI İZLEYECEKSİN.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Doğru karar. En azından bu sezon istikrarla sezon sonunu görelim. Zaten biz alıştık her sezon sonu hoca değişimine.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ersun için çok yazdık , yeni sezonda altı hafta veye sekiz hafta dedik ama yönetim çok müsama gösterdi , buraya kadar geldi . . ?Halaa yönetim müsama gösteriyor . . Ada''m kadro kurmayı bilmiyor . . . ?Bir bakın FB de mevkisinde oynayan kaç oyuncu var . . Transferler fiyasko . . ?Yedek kalan oyuncular FB oynamadan ne ler kazanıyor. ?Bir yönetim bu kadar tutarsız olamazz. Yazık oluyor FB ye . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır