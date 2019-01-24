Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Başında Çıktığı 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 6 maçta sadece 1 maçta galibiyet sevinci yaşadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe'de kurtarıcı olarak getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında altı maça çıkarken sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı.
İşte o maçlar:
BB. Erzurumspor 2-2
Giresunspor (D) 2-5
Antalyaspor 0-0
Ümraniyespor (D) 1-0
Bursaspor (D) 1-1
Ümraniyespor (0-1)
YORUMLAR (15)
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ARKADAŞLAR ,DÜRBÜNLÜ DİYE BİLDİĞİNİZ ŞAHIS ,HASTAHANEMİZDE BEŞ YILDIR GÖZETİM ALTINDA TUTULAN BİR ŞİZOFRENDİR ,BAŞHEKİMİN İZNİ İLE SANAL ALEME GİREN BU HASTA İHTİYAR ANLIYIŞ İLE KARŞILAYIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ersun yanal diyenler şimdi. ne diyeceklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Resmen para kazanmaya gelmiş. Teknik direktör demeye bin şahit lazım. Bir de futbolcuları habire aşağılayan kulüp başkanı varCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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fenev cik cik cikCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Başta Alex e yaptığı vefasızlıktan başlayıp, başarısız Futbol ve sonuçlar ile Klübe büyük hizmeti olan ve artık uğurlanarak gitmesi gereken Aziz Başkana, seçim zamanı sözde Atatürkçü, ulusalcı bazı embesiller her fırsatta olduğu gibi alçakca seçimi siyasi benzetmeyle kıyasa sokup Aziz Başkanı yuhalayarak Klübü vefasız, ve beddualı hale getirdiler.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır