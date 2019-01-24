Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Başında Çıktığı 6 Maçta Sadece 1 Galibiyet Aldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de kurtarıcı olarak getirilen Teknik Direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında altı maça çıkarken sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı.

İşte o maçlar:

BB. Erzurumspor 2-2

Giresunspor (D) 2-5

Antalyaspor 0-0

Ümraniyespor (D) 1-0

Bursaspor (D) 1-1

Ümraniyespor (0-1)