Ersun Yanal, Fenerbahçe'de Hayal Kırıklığı Yarattı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği teknik direktör Ersun Yanal beklentilerin uzağında kaldı. Yanal'ın göreve geldiğinde ,"Bu takım ikinci yarının lideri olacak" sözü boş çıktı. Devre arasında 5 yeni takviyeyle kadrosunu güçlendirmesine rağmen sarı-lacivertli takımı düşme hattından çıkaramaması okların Ersun Yanal'a çevrilmesine neden oldu.

Yanal, takımda yaşanan sorunlara çare olamadı. Sarı-lacivertli takımda kötü gidiş ve sezon başında yaşanan sorunlar halen devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda 31 oyuncu bulunurken, tecrübeli teknik adam, bu futbolculardan verim almak ve hazır hale getirmek konusunda sınıfta kaldı. Teknik direktör Ersun Yanal, halen Fenerbahçe'de takım ruhu oluşturamaması eleştirilere neden oldu.

OYUNCULAR RAHATSIZ

Ligde alt sıralardan kurtulamayan sarı-lacivertli takım defansta alarm verirken, kaleyi bulan her top neredeyse gol oluyor. Ersun Yanal'ın son haftalardaki puan kayıplarında futbolcuları suçlaması, sarı-lacivertli oyuncuların tecrübeli teknik adama olan güvenini kaybetmesine neden oldu.

Takım içerisinde var olan huzursuzluğun daha da arttığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın başında 14. resmi maçına çıkan Yanal'ın olumsuz gidişte önemli payı bulunurken, takımda halen sistemi oturtamazken, bazı oyuncular ise halen form tutamadı. Ersun Yanal, çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle de eleştirilerin hedefinde. Teknik heyetin yanlış kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle sarı-lacivertli takımın yaşadığı puan kayıpları da yönetim içerisinde Ersun Yanal'a eleştirilerin artmasına neden oldu.

TAKIM 16 GOL ATIP 13 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Yanal yönetiminde ligde 10 maçta 16 gol atıp, 13 gol yedi. Takım, bu maçlarda sadece 3 galibiyet alabildi. Ersun Yanal ile Fenerbahçe 5 deplasman maçına çıktı. Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanlarından galibiyet alınamazken, 3 beraberlikle sadece 3 puan alındı.