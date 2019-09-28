Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü ikinci yarı başında oyuna alıp maç bitmeden çıkardı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda Mauricio Isla'nın yerine oyuna aldığı Deniz Türüç'ü, 90. dakikada çıkardı. Oyundan alındığı için sinirlenen Deniz'i takım arkadaşları sakinleştirdi.

28.09.2019 22:14
Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü ikinci yarı başında oyuna alıp maç bitmeden çıkardı!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere bitti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ikinci yarısının başında Deniz TürüçMauricio Isla'nın yerine oyuna aldı. İkinci yarıda net pozisyonlar bulamasa da topla daha çok oynayan Fenerbahçe, ikinci yarının sonlarında hızlı bir atakta Galatasaray defansını eksik yakaladı.

TOPU KONTROL EDEMEDİ

Sol taraftan Tolga Ciğerci'nin ortasında topu kontrol edemeyen Deniz Türüç, Teknik Direktör Ersun Yanal'ı çılgına çevirdi. Öne geçme fırsatını elinden kaçıran Fenerbahçe'de Ersun Yanal, karşılaşmanın son dakikasında milli oyuncuyu oyundan aldı.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Deniz'in yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.Oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen Deniz'i yedek kulübesindeki oyuncular sakinleştirdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.