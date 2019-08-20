Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması

20.08.2019 10:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Yanal, Volkan Demirel ile ilgili "Volkan Demirel konusunu başkan ve yönetim ile paylaştık. Bu bizim içerideki konumuz, bunu konuşma yeri burası değil. Volkan çok önemli bir oyuncuydu. Asla kenara atılacak şahsiyet değil. Kısa süre içerisinde net açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk'la ilgili olarak, şunları kaydetti:

"BİZ TEKLİF ETMEDİK KENDİSİ İSTEDİ"

"Taraftarımız, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, kendisi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz hedefe daha hızlı koşacağız."

Ersun Yanal, bugün ilk maçına çıkan Zanka'nın iyi bir performans sergilediğini, Serdar Aziz'in yarın çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.