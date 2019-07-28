Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu tepkisi! Neden oynatmadığını açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nun antrenman ve performans verilerinin takımda oynamaya yeterli olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nun takımda şans bulamaması sonrası yapılan eleştiriler sonrası yakın çevresine sitem etti. Phillip Cocu'nun sarı-lacivertlilere transfer ettiği Ferdi'nin Hollandalı teknik adam döneminde bile şans bulamadığının altını çizen Yanal, genç ismin antrenman ve performans verilerinin takımda oynamaya yeterli olmadığını vurguladı. Ersun Yanal; yönetime, teknik direktörlük yaptığı takımlarda parlatarak Türk futboluna kazandırdığı isimleri tek tek sıralayıp içini döktü. Ortaya uzun bir liste çıktı.
"HANGİSİNİ SAYAYIM"
Kendisi kadar genç futbolcuya şans veren başka bir teknik direktör olmadığını savunan Ersun Hoca, "Caner Erkin'den, Arda Turan'a, Ali Tandoğan'dan, Selçuk Inan'a, Serkan Balcı'dan, Deniz Barış'a kadar… Okay Yokuşlu'yu mu sayayım Yusuf Yazıcı'yı mı? Oynattıklarımız da parlattıklarımız da yeniden yıldız yaptıklarımız da ortada. Salihlispor'dan Trabzonspor'a kadar çalıştırdığım her takımda yaşına bakmadan hak edene formayı verdim" dedi.
İŞTE YANAL'IN LİSTESİ
Salihli: Ali Tandoğan, Süleyman Küçük, Bülent Akın, Serdal Boyraz Osman Doğrul Adem Başaran Atilla Çelik
Denizlispor: Ümit Bozkurt, Yusuf Şimşek, Bülent Akın,
Ankaragücü: Ramazan Özalp, Adem Koçak, Adem Dursun, Umut Bulut, Niyazi Güney, Emre Güngör, Celalettin Koçak
Gençlerbirliği: Deniz Barış, Serkan Balcı, Okan Koç, Veysel Cihan, Baki Mercimek, Uğur Boral
Manisaspor: Hakan Balta, Yiğit Gökoğlan, Ufuk Ceylan, Selçuk İnan, Sezer Öztürk, Arda Turan, Caner Erkin, Uğur İnceman
Eskişehispor: Erkan Zengin, Alper Potuk, Tarık Çamdal
Trabzonspor: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı
(Skor)
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Sen Alper''i , Frey''i , Volkan''ı beğenirsin, defalarca şans verdin ne oldu, bu senede şans vereceksin, ne olacak, olan fenere olacak sende cebini dolduracaksın, pardon deyip gideceksin. suç senin değil seni oraya getirenin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aynen aynen alper oynayacak seviye de ama değil mi geçecen o işi hoca ya geçecen sen kendi sevdiklerin de değil taraftarın sevdiklerine kafayı tak yoksa seni getiren taraftar çok daha kolay yollarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ufak at civcivler yesin sana pirim avanta vermedigi icin oynatmiyorsun hazirlikmaci bu sampiyonluk maci degil sans verde oynasin ondan sonra konus art niyetlisin kendi adamlarin banko fenerin basarisi senin icin ikinci planda gelsin para lar sen fenere hoca olmayi hak etmiyorsunCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ne anlatıyor bu yav, çıkardında ne oldu, onların hangisi ile şampiyon olabildin, sıradan bir takımda rahat rahat oynatabildiğin bu oyuncuların hangisi ile ne başarı yakaladın, hadi Şenol GÜNEŞ, Fatih TERİM dese doğruda sen ne anlattığının farkındamısın, geçen yıl FB nin başına geldin, takım rahatladıktan sonra bile hangi genci oynattın, başarısızlığına kılıf arama, görecez kaç tane genç oynatacan, hala Alper ve Ozan ı oynatacak yer arıyorsun, sırf ozanı oynatayım diye Jailson u stoperde deniyorsunCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır