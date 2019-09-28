Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok

28.09.2019 23:57

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın açıklamaları:

Galatasaray ve Fenerbahçe büyük takımlar. Rakipleri var. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Anadolu takımları da iyi mücadele veriyor. Zamanı doğru yönetip ve Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp, sonuca ulaşmak istiyoruz.

"DAHA KALİTELİ BİR TAKIM SEYREDECEĞİZ"

Taraftarımızın, camiamızın ve yönetimimizin desteğini alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün bir takım karşılığını gördük. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz.

"DENİZ ÇOK İYİ GELİŞİYOR"

Deniz Türüç ile herhangi problemimiz yok. Oyuncu giriyor-çıkıyor diye bir kaide de yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor."