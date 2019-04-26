Ersun Yanal'dan Ayrılık Açıklaması!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de büyük umutlarla göreve getirilen, ancak beklenen etkiyi sağlayamayan teknik direktör Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Habertürk'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Ben Fenerbahçe'ye bu sezon için gelmedim ki bu sezon yüzünden Fenerbahçe'den ayrılayım" ifadesiyle hakkındaki istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yanal "Görev süremden de anlaşılacağı üzere benim en büyük hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini oluşturmaktır" vurgusuyla görevinin başında olduğunun altını çizdi. Alanya maçı sonrası Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmeye değinen Yanal "Sayın Ali Koç, çok büyük bir Fenerbahçelidir ve büyük problemlerle mücadele ediyor. Bu sıkıntıların tamamen futbol takımına ve sportif başarıya bağlanmasını doğru bulmuyorum. Zira kendisi Fenerbahçe'nin 3- 4 maçını değil, geleceğini kurguluyor. Biz de bu konularla ilgili konuştuk, dertleştik" diyerek patronuyla aynı yolda yürüdüğünü belirtti.

"YARI YOLDA BIRAKMAM"

Ersun Yanal, bu kesin ifadelerine rağmen taraftarın sesine her zaman kulak verdiğini söylemeyi de ihmal etmedi. "Fenerbahçe taraftarının tercihi ve düşüncesi tarafımdan her zaman önemli ve önceliklidir" diyen Yanal, "Unutulmaması gereken husus kendim dahil Fenerbahçe'ye kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğim konusundaki taraflılığımdır. Bununla birlikte Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakacak kadar bu kulüpten ve bu camiadan uzak değilim" açıklamasında bulundu.

"ETKİLİ SONUÇLAR ALAMADIĞIMIZ BİR GERÇEK"

Takımın oynadığı futboldan ve sıralamadaki yerlerinden memnun olmadığını itiraf eden Ersun Hoca, "Taraftar sonuna kadar haklı. Ancak sonuçlar seçimlerle, seçimlerse seçeneklerle ilgilidir. Kısacası mevcut kadro yapılanmamızın çok dirençli, üst düzey bir iki maç dışında etkili sonuçlar alamadığı bir gerçektir. Bundan sonraki amacımız sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır. Bugün eleştirilen bazı tasarruflarımız ve bazı oyuncuları daha fazla görmek adına sunduğumuz fırsatlar aslında hep önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına yöneliktir" dedi.