Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçta Teknik Direktör Ersun Yanal çok sinirlendi.

16.09.2019 22:10
Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!

Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini lider Alanyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de futbolcuların performansı tartışma yarattı. Özellikle bireysel hatalar yapan yıldızlar Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da hayal kırıklığına uğrattı.

CEKETİNİ FIRLATTI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tolga Ciğerci'nin attığı golle öne geçen Fenerbahçe, yapılan bireysel hatalar sonrasında mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Maç içinde oyuncularının yaptığı hatalara çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı bir ara ceketini çıkartarak yedek kulübesine fırlattı.

Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!
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YORUMLAR (10)

  • SAHİN:
    Ben fenerbahceliyim ama ligin basindan beri soyledim ve haylen soyluyorum bu takimla yurumez buldunuz nerede varsa curuk adamlari topladiniz fenere ve ersun yanalla olmaz bu is
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  • OLUM BAK GİT:
    o deniz türüç nasıl bir topçu anlamadım gitti kendi etrafında dönüp duruyor onu izlerken mal oldum o bölgede ferdiye şans verse bence fener bu maçı alırdı bakti ferdi geçen maç gol attı başakşehir maçında 90 3te takıma üç puan asisti yaptı hocanın zoruna gitmiş defolup gitsede kurtulsak
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  • TOSO 10:
    kimse kusura bakmasın ama hoca kovulmak için her şeyi yapıyor rami serdar aziz varken ozan ve jailsonu defansa neden atıyorsunki iki defansı yedeğe atmış iki ortasahayıda defansa atmış böle bir mantık olabilirmi
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  • YUNUS CAN 29:
    tam artist ya. takım defanstan çıkamıyor, suçu futbolculara atıyor. tek uçlu sen ve başkansın. Yedek kulubesinde 3 stoper var ama jailson orta yerine defansta. sağbek dirar sol bek oynuyor, ( gustavo sol bek oynayabilirdi ) takım yenik oyuna alper ve ferdi giriyor, tam komedi bir de ceketi fırlatıyor, ceket fırlatmak ne demek ya yakışıyor mu Alper , Ozan ve Ferdiye kalan Fener , yazıklar olsun başkan.
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  • BYMACHO:
    Mimar ve Mühendistir yeniden inşaa nın başı, bu takımın mimarı kim Comolli denilen biri, nereden gelmiş kaç projede ne başarı yakalamış, ya mühendis, oda Ersun YANAL, tek başarısı Aykut KOCAMAN ın hazır takımı ile şampiyon olmak, başarısızlıkları başarısının çok önünde olan biri, asıl sorumlu Sn KOÇ, sözünde duramadı, başarısızlıkta geri adım attı, gönderilmemesi gerekenlerle işe başladı, söylemlerinin tersini yaptı ve yapmaya devam ediyor, yol yakın iken değiştir şu MİMAR VE MÜHENDİSİ göreceksin düzelecek
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