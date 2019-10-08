Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar, Isla, Mehmet Ekici ve Zajc'in takımdan gönderilmesi için talimat verdi.

08.10.2019 11:21
Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü.

4 FUTBOLCU İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Buna göre Yanal'ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra TFF'ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc'ın biletini kestiği öğrenildi. Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor.

Bu arada Ersun Yanal'ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (26)

  • FB LEE:
    Yanal la geçen sezon küme düşüyorduk. Sağlam bir td gelmeliydi bjk ve gs bu kadar kötü olmasa yine orta sıralardaydık. Yetersiz. Disiplinli zeki vizyonllu hoca şart.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ÇOLAK:
    emreyi takımdan kovsanıza be o adama bide kaptanlık yaptırıyonuz. şaibeli adam o ileride milletin yüzüne nasıl bakacanız aziz başkanın hiçmi hatrı yok.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ERSUN KENDİ İPİNİ KENDİN ÇEKİYO-RSUN:
    SADIK VE İSLA GÖNDERİLECEK GECE PAVYONU TOPÇUSU ADİL RAMİ KALACAK ÖYLEMİ.
    Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
  • KENAN:
    PAVYON TOPÇUSU DİYORSUN SEN İYİSİNDE PAVYONDA NE İŞİN VAR
    2 Yayından Kaldır
  • GERÇEK FENERLİ:
    Ersun senin de isteklerin bitmiyor . Şampiyon olamayacağını anladın . Başladın caz yapmaya . Adil Rami''yi resmen kakalattın Fenerbahçeye . Ununu elemiş eleğini asmış adamı milyon eurıoları vererek aldırttın . Mehmet Ekici Beşiktaş ta oynamayı reddettiği için 6 ay futbol oynamadı . O kadar içi FB sevgisiyle dolu karakterli adamı harcadın . Bence sakat olmadıkça Türkiye de mevkisinin en iyisi . Sadık , Serdar Aziz hatta M. Topal Adil Ramiden de Zenkadan iyi futbolcular . Yazık oldu Fenerbahçeye
    Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
  • KUMLUCALI UĞUR:
    Fenerbahçe Comolli ve Ersun Yanal''dan vazgeçmediği sürece başarıyı unutsun. Çok net söylüyorum. Galatasaraylıyım ama bu ikisinden bir şey olmaz. Bu yıl ki transferler şişirme. bakın ligin 2. yarısında bu anlaşılacak.
    Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.