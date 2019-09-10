Ersun Yanal, 4 futbolcunun biletini kesti

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı ve 2-1 yenildiği hazırlık maçı sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal, 4 futbolcunun performansından memnun kalmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimler için kararını devre arasında verecek.

10.09.2019 15:19
Ersun Yanal, 4 futbolcunun biletini kesti

Bursaspor maçına ilk on birde başlayan Serdar Aziz, yaptığı basit hatalarla sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunu bozarken Bursaspor'un attığı ilk golde hata yapa isimdi. Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga'nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi.

ALPER VE SADIK VARLIK GÖSTEREMEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gustavo'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson'un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı! Alper Potuk'un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal'ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde pozisyonunu değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi. Ücretinde yüzde 40'lık bir indirime giderek dikkatleri üzerine çeken tecrübeli orta saha oyuncusunun performansı ile hüsrat yarattı.

Yanal'ın bu dört isme mecburiyet olmaması hâlinde takdirde forma şansı vermeyi düşünmediği, gelecekleri hakkındaki kesin kararı ise devre arasında vereceği öğrenildi.

MEVLÜT'ÜN SON VURUŞLARI YETERLİ DEĞİL

Yanal, yeni transferden henüz memnun değil... Mevlüt Erdinç de attığı gole rağmen son vuruşlarda zayıf kalması notunu kırdı. Mevlüt'ün performansını arttırmaması durumunda Muriç'in ancak yedeği olarak kalması bekleniyor.

Kadrosu geniş, kulübesi güçlü görünen Fenerbahçe'de tek eksik sol bek olarak düşünülse de yedeklerin bu performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ın moralini bozdu.

Ersun Yanal, 4 futbolcunun biletini kesti
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YORUMLAR (8)

  • TEYYARE:
    geçen 1000 TL trafik cezası yemişim. gücüm yok bunu ödemeye. 4 taksit yapılıyormuş. maliyeye gittim taksitlendirip ödeyeyim diye. Peşin 750 TL olan borç için 4 taksite 1650TL ödeme yapmam gerektiğini söylüyorlar. Bu ne kardeşim devlete borcunu ödemeye çalışan bir vatandaşına devlet yardımcı olacağına iliğine kadar sömürüyor. Tefeciye gitse bir kişi 4 taksit ödeyeceğim dese bu oranı vermez değil banka tefeci bile. . . devlet ne yaptığını sanıyor. reisin haberi var mı acaba bu durumlardan
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  • FATİH:
    fatih terimi zerre kadar sevmem şenol güneşide aynı şekilde fakat bu adamları bir futbolcuyu durduk yere kadro dışı bırakmazlar serdar aziz ve tolgay transferleri gereksizdi bunu kabul etmek gerek devre arasında da yolları hemen ayırmak lazım
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  • MEHMET AGA:
    TOLGAY I KİM İSTEDİKİ ZATEN ALDINIZ SADIK NEDEN ALINDI MESELA TOLGAY DAN Bİ HALT OLMAZ GİTSİN AMATÖR KÜMEDE OYNASIN
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  • CAPS:
    Sadık da çatıdaki güvercin yuvalarında takla atsın ne de olsa sizin taklacı güvercin imiz
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