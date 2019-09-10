Ersun Yanal, 4 futbolcunun biletini kesti

10.09.2019 15:19

Bursaspor maçına ilk on birde başlayan Serdar Aziz, yaptığı basit hatalarla sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunu bozarken Bursaspor'un attığı ilk golde hata yapa isimdi. Tolgay Arslan da 83 dakika boyunca Emre, Gustavo, Ozan ve Tolga'nın olduğu orta sahada forma giyemeyeceğini gösterdi.

ALPER VE SADIK VARLIK GÖSTEREMEDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gustavo'nun yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Sadık da stoper yokluğunda neden Jailson'un tercih edildiğini örnekleriyle anlattı! Alper Potuk'un da bu üçlüden bir farkı yoktu. Ersun Yanal'ın sağ açıkta başlatıp oyun içinde pozisyonunu değiştirdiği Alper, 90 dakika boyunca varlık gösteremedi. Ücretinde yüzde 40'lık bir indirime giderek dikkatleri üzerine çeken tecrübeli orta saha oyuncusunun performansı ile hüsrat yarattı.

Yanal'ın bu dört isme mecburiyet olmaması hâlinde takdirde forma şansı vermeyi düşünmediği, gelecekleri hakkındaki kesin kararı ise devre arasında vereceği öğrenildi.

MEVLÜT'ÜN SON VURUŞLARI YETERLİ DEĞİL

Yanal, yeni transferden henüz memnun değil... Mevlüt Erdinç de attığı gole rağmen son vuruşlarda zayıf kalması notunu kırdı. Mevlüt'ün performansını arttırmaması durumunda Muriç'in ancak yedeği olarak kalması bekleniyor.

Kadrosu geniş, kulübesi güçlü görünen Fenerbahçe'de tek eksik sol bek olarak düşünülse de yedeklerin bu performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ın moralini bozdu.