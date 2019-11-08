Ersun Yanal 3 futbolcunun üstünü çizdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kendilerine verilen şansı iyi kullanamayan Zajc, Alper Potuk ve Mehmet Ekici devre arasında takımdan gidecek.

08.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:05
Ersun Yanal 3 futbolcunun üstünü çizdi

Yaz döneminde önemli transfer hamleleri gerçekleştiren Fenerbahçe, sadece sol bek takviyesinde sınıfta kalmıştı. Ancak kadroda bulunan bazı oyuncuların performansı takımda transfer ihtiyacının sol bekten fazlası olduğunu gösterdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mehmet Ekici, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı kalırken, isimleri kadroda olan bazı oyuncular adeta Ekici kadar katkı sağlayabildi. Harun geçirdiği akciğer enfeksiyonun da etkisiyle Altay'a rakip olamazken, bu sezon hiç forma giyemedi.

ALPER İSTENİLEN SEVİYEYE GELEMEDİ

Sözleşmesini uzattıktan sonra kayıpları oynayan Alper Potuk, ücretinde yaptığı indirim dışında gündem olamazken hayal kırıklığı yaşatanlarda başı çekti. Flaş transferlerden Adil Rami, antrenman eksiğini gidermeye çalışırken bulduğu iki forma şansını da heba etti. Fransız stoper Ankaragücü maçında gole vize çıkarırken, kötü bir performans sergilediği kupa maçında sakatlanarak sahadan ayrıldı.

MEVLÜT FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Muriç'e alternatif olması beklenen Mevlüt Erdinç 4 lig maçında bulduğu fırsatları değerlendiremezken, kupa sınavındaki 90 dakikada neden yedek kaldığını gösterdi! Sezona iyi başlayan isimlerden Ferdi ilk 4 haftanın ardından forma yüzü göremezken, Miha Zajc ile sezon başında sakatlık yaşayan Tolgay da forma rekabetinde varlık göstermedi.

PERFORMANSI ARTMAZSA DENİZ TÜRÜÇ DE YOLCU

Eleştiri okları son olarak Kayseri'deki performansını mumla aratan Deniz Türüç'e yöneldi. Devre arasında transfer hamleleri planlayan Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin yanı sıra Zajc ve Alper başta olmak üzere takımdaki bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle golcü ve kanat oyuncusu istediği bilinirken takımın kıdemlilerinden Alper'in üzerini çizdiği gelen haberler arasında.


VİDEO: Ersun Yanal 3 futbolcunun üstünü çizdi
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YORUMLAR (7)

  • FUTBOL-İST:
    Duyunda inanmayın, Hoca FB de yaptıklarını TS de de yapmış ancak muaffak olamıyarak sezon ortasında bırakmıştı. FB ye alınan onca oyuncunun kaçını kullanabiliyor bi bakmak gerek, transfer sezonu bir sürü genç alınmış ancak bu gençlerden forma alanların sayısı kaç onuda görmek lazım, madem yollayacaksın hemen hermaç maç kadrosunda olup sonradan oyuna giren Alper ve zaic te neden ısrar ediyorsun, yalan olduğu burdan belli yada ne yaptığından bi haber Sn YANAL. Bence FB nin şampiyonluğu Murgui ye bağlı.
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  • GOLOVKİN:
    Bence ersun hoca bir çizgiyi eksik unutmuş oda kendisi.Şaçma sapan mevki ve oyuncu tercihleri ve takıma veremediği hırs sadece bir oyun planı bu plan dışında defans yapan takımlara çare bulamaması aslında çare 2 santrofor oynatılmasıydı ama bunu tercih etmedi işte göründüğü gibi çizgi kime lazım belli.İddaa ediyorum şu kadro okan burukda olsaydı açık ara liderdi fb...........
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  • SEMİH:
    artık susun birşeyede yorum yapmayın ali koçdediniz geldi sonra formayı çıkarıp gidin dediniz ersun dediniz geldi şimdi git diyorsunuz what ?
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  • EMRE KAPLANBABA:
    EKİCİ KRONK SAKAT VAN PERSİ GİBİ VERİM ALINACAK ADAM DEĞİL BOŞA ZAMAN KAYBI GELMESİ BİLE YANNIŞTI
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