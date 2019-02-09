Ersan İlyasova'nın Formasını Giydiği Milwaukee Bucks Galibiyet Serisini Sürdürdü

NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

19 dakika süre alan Ersan'ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı. Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18'er sayılık katkı sağladı.

FURKAN KORKMAZ 4 SAYI İLE OYNADI

Mavericks'te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 117-110 yenerken, milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

WARRİORS, DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Phoenix Suns'ı 117-107 mağlup eden son şampiyon Golden State Warriors, art arda 11. deplasman galibiyetine ulaştı. Warriors'ta Klay Thompson 25 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretirken, Kevin Durant 21 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle galibiyete katkıda bulundu. Suns'ta ise Deandre Ayton 23 sayı, 12 ribaunt, Kelly Oubre 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan isimler oldu.

İşte sonuçlar:

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

Kaynak: AA