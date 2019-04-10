Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!
İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina, Vincenzo Montella'yı takımın başına getirdi. Deneyimli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Fiorentina'nın, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgilendiği iddia edilmişti.
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdiğini açıkladı. Montella, Mor Menekşeler'de 2012-2015 arası başarılı bir dönem geçirmişti. İtalyan teknik adam son olarak geçen sezon Sevilla'yı çalıştırmıştı.
"6-7 MAÇTIR BİZİ TAKİP EDİYORLARMIŞ"
İtalyan basını, Fiorentina'nın Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgilendiğini de iddia etmişti. Bulut, konuyla ilgili, "6-7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" demişti.
YORUMLAR (2)
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İşi yok erol tok alsınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır