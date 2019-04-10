Erol Bulut'u İsteyen Fiorentina'nın Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdiğini açıkladı. Montella, Mor Menekşeler'de 2012-2015 arası başarılı bir dönem geçirmişti. İtalyan teknik adam son olarak geçen sezon Sevilla'yı çalıştırmıştı.

"6-7 MAÇTIR BİZİ TAKİP EDİYORLARMIŞ"

İtalyan basını, Fiorentina'nın Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgilendiğini de iddia etmişti. Bulut, konuyla ilgili, "6-7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" demişti.

(Habertürk)