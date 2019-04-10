Erol Bulut'tan Fiorentina Açıklaması: 6-7 Maçtır Beni Takip Ediyorlar

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın kendisini 6-7 maçtır takip ettiğini dile getirerek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" dedi.

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 5. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupa maçının 2 ayaklı bir maç olduğunu, ikinci maçta akıllı olmaları gerektiğini söyledi.

"7 HAFTAYI İYİ DEĞERLENDİRİP HEDEFİMİZE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını kaydeden Bulut, "İstediğimiz oyunu vermiş olduk. Sahada agresif oynadık. Yakaladığımız birkaç pozisyon vardı onları değerlendirmiş olsaydık oyundan galip olarak ayrılacaktık. Maalesef ikinci maçta kaybettiğimiz 3-0'lık maçta kupada oynadığımız o agresif oyunumuzu oynayamadık. En büyük etkenin o olduğunu düşünüyorum. Birde Murat Yıldırımın kontrolsüz bir hareketi vardı. O penaltıya neden oldu. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olsa penaltıyı verir miydi, onu da düşünmemiz lazım. Çünkü birkaç kez izledim, yüzde yüz net bir penaltı olmadığını düşünüyorum. İkili bir mücadele var. Galatasaray stadında oynuyorsan ceza sahasında o şekilde hamleye gitmeyeceksin. Ettiğinde de penaltı oluyor. 2. golü de zaten tam bir değişiklik yapmak isterken yediğimiz bir gol oldu. O da Emre Akbaba'nın kafa topunda Diagne'ye çarpan top gol oldu. Çarpmamış olsaydı Fabien topu kurtaracaktı. 3'üncüsü de zaten olan bir penaltı. İstemediğimiz bir sonuç. 3-0 mağlup olduk ama bu futbolda bu var. O yüzden biz önümüzdeki 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz hedefe ulaşmamız gerekiyor ve bunu da başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"MHK BAŞKANINI TELEFONLA MI ARAMAM GEREKİYOR"

Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına gidip pozisyonu açıklamasını doğru bulmadığını ifade eden Bulut, "Sonuçta orada 2- 3 dakikalık bir muhabbet, izah etme var. Sonra zaten 45+'ya eklendi bence. Zaten penaltı oldu ondan sonra. Hakem hiçbir şeyi bir teknik direktöre izah etmesi gerekmiyor. O zaman benim de sormam gerekiyor. Benim de konuşmak istediğim de bu gerçekleşmiyor ve 4. hakemden tribün bize gösteriliyor. 'Hocam devam ederseniz tribüne gönderilirsiniz' diye. Bu da doğru değil. Zaten dördüncü hakemle konuşamıyorsun. Dördüncü hakemle de konuşmayınca kimle konuşmam gerekiyor? MHK Başkanı'nı telefonla mı aramam gerekiyor anlamadım. Birileriyle konuşmamız gerekiyor. Onunla konuşma, bununla konuşma o zaman iki tarafa aynı olması lazım" ifadelerini kullandı.

ERTAÇ ÖZBİR VE MURAT AKÇA AÇIKLAMASI

Süresiz kadro dışı bırakılan ve idmanlara bugün tekrar katılan Ertaç Özbir ile Murat Akça ile ilgili de konuşan Erol Bulut şunları söyledi:

"Hatalarını anladıklarını düşünüyorum. Antrenman sonrası zaten iki arkadaşımızla da bir görüşme yapacağım. Ondan sonra net kararımızı zaten onlara da açıklamış olacağız. Bizimle antrenmanlara devam edeceklerse, önümüzdeki süreçte iyi gözlemleyeceğiz. Gerekiyorsa doğru gördüğümüz şeyler varsa bizimle devam edecekler. Aynı şekilde davranışları devam ederlerse zaten bizime olmayacaklar."

"FIORENTINA 6- 7 MAÇTIR BİZİ TAKİP EDİYOR"

İtalya basınında çıkan Fiorentina iddialarına ilişkin konuşan Erol Bulut, bir Türk teknik direktör olarak adının Avrupa'da iyi takımlarla anılmasının gurur verici bir olay olduğunun altını çizerek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. Ben de konuyla ilgili bilgi sahibi oldum. 6- 7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" diye konuştu.

Kaynak: İHA