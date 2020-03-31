Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'den teklif almadığını ve hiçbir görüşme yapmadığını söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken yerli hoca adayları arasında başı çeken isimlerden biri olan Erol Bulut, Milliyet'e konuştu.

"Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı var. Taraftar da sizi istiyor. Bu süreçte herhangi bir görüşme oldu mu? Teklif aldınız mı?" sorusuna yanıt veren Erol Bulut, sarı-lacivetlilerden herhangi bir teklif almadığını ve görüşme olmadığını dile getirdi.

"BANA BİR TEKLİF GELMEDİ"

Alanyaspor ile sezonu iyi bir şekilde bitirmek istediğini söyleyen başarılı teknik adam, "Tabi Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan benimle ilgili çok şey yazdı, mesajlar gönderdi. İsteklerini belirttiler. Fenerbahçe'de 4 yıl oynadım. Eski futbolcuları olarak aramızda zaten olan bir sevgi vardı. Şimdi de beni teknik direktör olarak görmek istiyorlar. Burada en önemli konu yönetim ve kulüp. Ne düşünecekler, nasıl bir teknik direktör getirecekler? Yönetim de zaten iki sene boyunca en iyisini yapmaya çalıştı ama maalesef istedikleri gibi bir gidişat olmadı. Ben de şu an Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bitiririz ama Fenerbahçe ile benim hiçbir görüşmem olmadı, oradan da bana bir teklif gelmedi. Zaten bunu başkanımız da dile getirmişti. Onlardan ziyade ben kendi takımıma odaklanmış durumdayım. İstediğimiz hedeflere odaklandım" ifadelerini kullandı.