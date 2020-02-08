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Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki ilk penaltıyla ilgili Rıdvan Dilmen, "Penaltının tekrarı, yeni kurallara göre normal." derken Erman Toroğlu, "Aytemiz Alanyaspor'un lehine verilen penaltı kararı doğru. Penaltının tekrar edilmesi de doğru" yorumunda bulundu.

08.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:21
Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru

ile Alanyaspor arasındaki mücadelenin 21. dakikasında Alanyaspor lehine verilen ve tekrar edilen penaltı çok konuşuldu. Penaltı kararıyla ilgili , "Penaltının tekrarı, yeni kurallara göre normal. Kaleci ihlal etmeyecek. 2 Fenerbahçeli oyuncu da ihlal yapıyor, tekrarda sorun görmüyorum." dedi.

"PENALTI KARARI DOĞRU"

Pozisyonu yorumlayan ise "Aytemiz Alanyaspor'un lehine verilen penaltı kararı doğru. Penaltının tekrar edilmesi de doğru." yorumunda bulundu.


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: Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu: Karar doğru
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