Erman Toroğlu'ndan Burak Yılmaz'a: Siz Nasıl Profesyonelsiniz

Erman Toroğlu, Burak Yılmaz'ın gol sevinci sonrası yaptığı hareket için, "Önce Burak'tan bahsedelim; golünü atmışsın, seyirci sana küfür etmiş, sen işine bak seyirciyle ne mücadele ediyorsun? Ne gereği var? Şenol seni oyundan almasa belki de atılacaksın. İnanılır gibi değil, siz nasıl profesyonelsiniz?" dedi.

İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmesi;

Çaykur Rizespor kötü takım değil. Bu maç ise bu skorluk maç değil. Sakın aldanmayın! Ne Beşiktaş bu skoru alırken harika top oynadı, ne de Çaykur Rizespor bu mağlubiyeti alırken çok kötü futbol oynadı.

"SİZ NASIL PROFESYONELSİNİZ"

Önce Burak'tan bahsedelim; golünü atmışsın, seyirci sana küfür etmiş, sen işine bak seyirciyle ne mücadele ediyorsun? Ne gereği var? Şenol seni oyundan almasa belki de atılacaksın. İnanılır gibi değil, siz nasıl profesyonelsiniz?

Maçta pırıl pırıl parlayan bir oyuncu vardı; Adem Ljajic... Oynadığı oyun, attığı toplar ve attığı iki muhteşem gol...

"GÜVEN HEM SAÇLARINI HEM DE FUTBOLUNU DÜZELTTİ"

Ama futbol öyle bir olay ki Burak çıkıyor, yerine giren Güven Yalçın üç gol atıyor. İşte bu iş böyle. Güven bozduğu saçlarını düzeltti, saçlarıyla beraber futbolu da düzeldi.