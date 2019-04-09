Erman Toroğlu'ndan Burak Yılmaz'a: Siz Nasıl Profesyonelsiniz
Süper Ligin 27. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği maç sonrasında Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, Burak Yılmaz'a gol sevinci sırasında yaptığı hareket yüzünden eleştirdi.
Erman Toroğlu, Burak Yılmaz'ın gol sevinci sonrası yaptığı hareket için, "Önce Burak'tan bahsedelim; golünü atmışsın, seyirci sana küfür etmiş, sen işine bak seyirciyle ne mücadele ediyorsun? Ne gereği var? Şenol seni oyundan almasa belki de atılacaksın. İnanılır gibi değil, siz nasıl profesyonelsiniz?" dedi.
İşte Toroğlu'nun maç değerlendirmesi;
Çaykur Rizespor kötü takım değil. Bu maç ise bu skorluk maç değil. Sakın aldanmayın! Ne Beşiktaş bu skoru alırken harika top oynadı, ne de Çaykur Rizespor bu mağlubiyeti alırken çok kötü futbol oynadı.
"SİZ NASIL PROFESYONELSİNİZ"
Önce Burak'tan bahsedelim; golünü atmışsın, seyirci sana küfür etmiş, sen işine bak seyirciyle ne mücadele ediyorsun? Ne gereği var? Şenol seni oyundan almasa belki de atılacaksın. İnanılır gibi değil, siz nasıl profesyonelsiniz?
Maçta pırıl pırıl parlayan bir oyuncu vardı; Adem Ljajic... Oynadığı oyun, attığı toplar ve attığı iki muhteşem gol...
"GÜVEN HEM SAÇLARINI HEM DE FUTBOLUNU DÜZELTTİ"
Ama futbol öyle bir olay ki Burak çıkıyor, yerine giren Güven Yalçın üç gol atıyor. İşte bu iş böyle. Güven bozduğu saçlarını düzeltti, saçlarıyla beraber futbolu da düzeldi.
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Zamanında Bjk Fb maçında elle alınan topla atılan fener golünü konuşsun önce maçın hakemi kendisiydi. Bu adam tv de yorumcu Bjk düşmanıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Erman köroglu Ahmet çakmak Bunlar adam degil Eskiden şike yapmis hakemler iste Simdide cikip konusuyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yav bu burak denen arkadas ıcın bjk taraftarı gs oynadıgı donem her mac kufur edıyordu yok emek hırsızı yok bılmem ne dıye laf edıp duruyordy ne oldu sımdı hepsı burakcı oldu dik durusunu yesınler bjkkkkkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çaykur çok masum. . . evine gelen kayserispora yaptıkları hala kayıtlarda. . . ne olmuş . . iyi olmuşmu. . ? olmamış ama ettiğini bulmuşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu adam elinde kılıçla maç pozisyonu yorumlarken gördüm şaka gibiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır