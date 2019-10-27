Erman Toroğlu'ndan bomba Falcao iddiası: Fatih Terim "Kesinlikle alınmasın" demiş!

27.10.2019 23:47

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fatih Terim'in Kolombiyalı golcünün transferini istememesine rağmen kulüp yönetiminin taraftarın baskısından dolayı bu transferi gerçekleştirdiğini iddia eden Toroğlu, "Galatasaray'daki bu kötü durumdan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz sorumludur. Galatasaray'da Fatih Terim ara transfer dönemini işaret ediyor. Fatih Terim, bu Galatasaray'ın ocak ayına kadar tahammülü yok. Gece 02.00 civarında çok önemli bir bilgi aldım. Bilginin kaynağından da şüphem yok. Fatih Terim, Galatasaray yönetimine 'Falcao kesinlikle alınmasın' demiş. Sorunlar büyürse ortalık karışır" ifadelerini kullandı.

"BAZILARINA SON ŞANSI VERDİK"

Öte yandan Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamada, revizyon sinyali vermişti. Terim, "Değişmesi gerekenleri değiştireceğiz. Bunu herkes için söylüyorum. Galatasaraylılar olarak bu kadar süre böyle oynamaya alışkın değiliz. Dediğim gibi, son şansları bazılarına verdik. Ocak'a kadar bizimle tabii ki olacaklar ama ısrarım, eşiği geçmek için demek ki geçemiyoruz. Bundan sonra herkes oynayacak. Bizim istediğimiz şekilde oynayacaklar. Bir takım şeyleri yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.