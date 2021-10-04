Erman Toroğlu, herkesin atladığı pozisyonu yakaladı! Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erman Toroğlu, herkesin atladığı pozisyonu yakaladı! Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın deplasmanda Rize'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın verdikleri ve vermedikleri çok tartıştıldı. Toroğlu, yorumcuların es geçtiği bir pozisyonun dikkatle üzerine eğildi. Toroğlu, ilk yarıda sarı kart gördükten sonra hakemin yanında topa vuran Muslera'nın kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Hakemin otoritesi öldü. Bu topu al da eve götür demektir" yorumunu yaptı.

A Spor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Erman Toroğlu, kimsenin dikkat etmediği pozisyonu yakaladı! Muslera'yı atmayan Ali Palabıyık'a ateş püskürdü

"DİĞER KARARLARINI TARTIŞIRIM"

Erman Toroğlu Ali Palabıyık için "Faul, penaltı, her kararını tartışırım. Ama bu otoritenin bittiğini gösterir. 'Bu topu al da eve götür' demektir. Hakemin otoritesi orada öldü, Ali Palabıyık orada dağıldı" diye konuştu.

Erman Toroğlu, herkesin atladığı pozisyonu yakaladı! Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
Haberler.com - Spor Haberleri
Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik

Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne olay benzetme: Amerikan futbolu izledik

 'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki

"Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Meghan Markle Didem Arslan Yılmaz
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri İlham Aliyev Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erman Toroğlu, herkesin atladığı pozisyonu yakaladı! Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 09:28:10. #1.12#