Erman Toroğlu: Hasan Ali Kaldırım'ın Kırmızı Kartı Doğru

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, derbide Hasan Ali Kaldırım'ın Diagne'ye yaptığı faul sonrasında VAR kararıyla kırmızı kart görmesinin doğru karar olduğunu belirtti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana maçın 42. dakikasında tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe ceza sahasına doldurulan topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı.

Hakem Ali Palabıyık önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi ardından VAR'ın tavsiyesini izlemek için kenara geldi. Diagne ile Hasan Ali Kaldırım arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, Hasan Ali Kaldırım'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcuların pozisyondan önce "ofsayt var" itirazları TFF tarafından çekilen ofsayt çizgisi ile sona erdi ve ofsaytı Skrtel'in bozduğu ortaya çıktı.

Karşılaşmadaki pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu ise, "Pozisyon bence net kırmızı karttı. Kaleci gelir miydi, mesafe ne kadardı, topu Diagne kontrol edebilir miydi gibi sorular geldi. Bir daha seyrettim ve kararımı verdim, kırmızı kart. Bence doğru" ifadelerini kullandı.