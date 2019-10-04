Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor. Çok net penaltı." dedi.

04.10.2019 21:40
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin pozisyonu net penaltı!

Karşılaşmanın ilk yarısında Tolga'nın pasıyla ceza sahasına giren Isla, topu içeriye çevirmek istedi. Top Diego'dan dönerken, sarı-lacivertli futbolcular topun Diego'nun eline çarptığını iddia ederek penaltı bekledi.Pozisyon VAR'da incelendi ve "devam" kararı verildi. Bu karar sonrası sarı-lacivertli taraftarlar hakeme büyük tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu da pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti.

"ELLER AÇIK DURAMAZSIN"

Toroğlu, "Hakem kötü. Vedat Muriqi kesin atılır. Ya 2 sarıdan atılır, ya direkt kırmızıdan atılır. Birinde adamın ayağına bastı. Emre'ye yapılan iki faul var, ikisi de sarı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu, net penaltı. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda oyuncu topa vurduktan sonra elini kapatıyor, önce eli açık. Eller açık duramazsın. Çok net penaltı." dedi.

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YORUMLAR (16)

  • KRAL ALİ:
    erman torogluda bu futboldan anlamiyor nasil yapmis buca sene hakemlik, o posüsyonu 100 defa izle anlarsin belki penalti olmadigini.
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  • EFEDAYI:
    Fenerbahçe kadar balık hafızalı takım yoktur . Bu Ersun''un Trabzon''da takımı sahada bırakıp kaçış resmini bir de yattaki resimlerini hatırlayın . Kendi düşen ağlamaz ; böyle saça böyle saç fırçası. . .
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  • MUHTAR:
    Ligin ilk maçında fenerbahçe lider olunca hepsi havaya girdi. Ligin sahibi geldi naralarını attılar bir ağızdan. Çok değil 3-4 hafta sonra geçen yılki yerinde geri dönecek fener. . .
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  • CANMEN:
    BEN FENERLIYIM VE SIZIN KADAR FENERI AGZIMA ALMIYORUM. . . . YAT KALK FENER. . . . HER SEYDE BI FESATLIK YARATMAK. . . HASTALIK OLMUS. . .
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  • EKREM:
    BU ERMANIN HER TAKIMA KARŞI POZÜSYON YORUMLARI FARKLI HER SENE Bİ TAKIMA TAKIYO Bİ TAKIMI KOLLUYO YORUMLARIYLA GEÇMİŞE BAKARSINIZ ANLARSINIZ 2 SENEDİR FENERBAHÇE YORUMLARI HEP TARAFLI DAHA ÖNCE GS DAHA ÖNCE BJK
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  • VATANDAŞ:
    bir kerede hak verin gerceğe beeee. işiniz gücünüz fener düşmanlığı
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  • SOKAKTAKİ FB Lİ:
    FENERASYON, bu kelime bu sene sezon başlamadan GS taraftarı ve medyası sürekli gündemde tuttu, daha maç öncesinde bilmem kim hakemin sözleşmesi FB yüzünden fesih edildiği algısıyla haber yapıldıiyani kısa ve öz GS lobisi işi sezon başından sıkı tutuyor, valla helal olsun, ülkemde bir delikanlı çıkıp ne olup bittiğini anlatmayacakmı, KOÇ un nasıl başkan olduğu, Ersun un FB ye gelişi, Küme düşmemeye oynarken bile tribünlerin neden dolduğu, moderatör bulsun yayımlasın, , herkesmi bu düzenin adamı olmuş,
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