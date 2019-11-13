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Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

Fenerbahçe'nin Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası Toroğlu, "Ben de Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım. Bakalım, 6222'ye kim giriyor?" dedi.

13.11.2019 23:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:41

Kulübü, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve hakkındaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. yazarı Atilla Türker, Fenerbahçe'nin suç duyurusunda bulunduğu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun da hakkında savcılığa başvuracağını açıkladı.

"SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Türker, Twitter hesabından "Şimdi Erman Toroğlu'nu aradım. Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı suç duyurusunu sordum. "Saygıyla karşılıyorum" dedi. Ayrıca "Ben de Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım. Bakalım, 6222'ye kim giriyor? Şimdi İstanbul dışındayım, döner dönmez işlemleri başlatacağım" dedi" paylaşımında bulundu.


Haber Videosu: Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım
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