Erling Haaland 4 maçta 7 gol atıp Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

06.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34

Şampiyonlar Ligi'nde Erling Haaland fırtınası esmeye devam ediyor. İlk 3 maçta attığı 6 golle Devler Ligi'ne damga vuran genç golcü Napoli'yi de boş geçmedi. E Grubu maçında Napoli ile 1-1 berabere kalan Salzburg'ta takımının tek golünü kaydeden Halaand, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4. maçında 7. golünü attı.

Opta verilerine göre bu rakama 4 maçta ulaşan ilk futbolcu olan Norveçli genç yıldız böylelikle tarihe geçmiş oldu.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki golcü bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 22 gol atıp 6 asist yaptı.