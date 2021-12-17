Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor

Pandeminin neden olduğu ekonomik daralma ve parça temini nedeniyle sektörün küçüldüğünü belirten Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. CEO'su Tolga Saylan, aldıkları önlemlerle birlikte 2022 yılından umutlu olduklarını, üretime ve yatırıma devam edeceklerini ifade etti.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. CEO'su Tolga Saylan, 2021 yılını geride bırakırken sektör değerlendirmesinde bulundu. 2022 yılını planlarken bazı stratejik adımlar attıklarını ifade eden Saylan, "2020 yılının başında artan talep üreticinin yüzünü güldürmeye başlamışken, aynı dönemde ülkemizde başlayan pandemi süreci sektörün tüm dinamiklerini olumsuz etkiledi ve öngörüsünü değiştirdi. Başka birçok sektörde olduğu gibi, mart ayından itibaren bizim sektörde de traktör üretiminde parça tedarikinde aksamalar yaşamaya başladık. 2021 yılında da aynı sorunlarla üretime devam etmek zorunda kalsak da aldığımız önlemler, AR-GE çalışmaları, maliyetlerin gözden geçirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ve tedarik süreçlerinin yeniden planlanması gibi önemli konularda attığımız doğru adımlar bizi hedeflediğimiz sonuçlara ulaştırdı" diye konuştu.

"Yüzde 10 pazar payı hedefliyoruz"

2022 yılında traktör pazarında toplam 60 bin ila 65 bin adet arasında traktör satışı olacağını öngördüklerini dile getiren Tolga Saylan şu bilgileri verdi: "Kurak bir sene geçireceğimiz öngörüsü, girdi maliyetlerinin hızla artmaya devam etmesi, çiftçimize sağlanacak finansman büyüklüğü ve artan faiz oranları ile ilgili tahmini olumsuzluklar, bize tahmini pazar adedinin 40 bin seviyelerine kadar düşebileceğini, bu duruma da hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Diğer senaryo ise daha iyimser. İlk senaryodaki unsurlar kısmen kontrol altına alınırsa, 2021 yılına yakın bir pazar tahmininde bulunmak, biz üreticiler için daha gerçekçi olabilir. Yani, 2022 yılı traktör satış adetleri 60 bin ila 65 bin seviyelerinde gerçekleşebilir. Her iki tahminde de Erkunt, pazar dinamiklerini, risklerini ve çiftçilerin beklentilerini yakından takip ederek toplam pazardan yüzde 10 pay almayı hedefledi."

"En çok ihracat yapan firmalar arasındayiz"

Erkunt'un ihracat markası olan ArmaTrac'ın dünyada 33 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Tolga Saylan, 2020 yılında Türkiye'de 'en çok ihracat yapan traktör firmaları' arasında 2'nci sırada yer aldıklarını söyledi. Her yıl ihracat rakamlarını yükselttiklerini kaydeden Saylan, "Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici. Ekonomi Bakanlığının TURQUALITY programından faydalanmaya hak kazanan firmamız, her geçen sene ihracat rakamlarını yükseltiyor. Etkin katıldığımız yurt dışı fuarlarında insanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ürünlerin Türkiye'de üretildiğini söylediğimizde ise aldığımız tepkiler gurur verici nitelikte oluyor. 2021 yılında satış adetlerimizi artırmayı ve yurt dışında yeni pazarlara girmeyi hedefledik. Dünyanın tecrübe ettiği pandemi süreci, tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal üretimin artması ve tarımsal anlamda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız en büyük temennimiz. 2022 yılında da ülkemiz için sektörel beklentilerimiz yüksek. Pandemi süreci kontrol altına alınırsa tarım ve makine sektörü için güzel bir yıl olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

2021 yılında eş zamanlı olarak pek çok proje yürüttüklerini belirten Tolga Saylan şunları söyledi: "Bunların içinde yeni bir traktör modelinden var olan traktörün teknoloji açısından geliştirilmesine; kabin içi iyileştirmeden yeni yönetmeliklere uyum çalışmalarına ve yeni emisyon seviyesine hazırlanmaya kadar çeşitli projeler var. Ayrıca, AR-GE Merkezimiz tarafından yürütülen, 2022 yılında tamamlanacak olan ve en önemlisi Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir projenin de lansman çalışmaları için hazırlıklara başladık. Bu proje kendi motorumuzu ve bu motor ile kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir proje. Biz kendi tasarımımızı kendimiz yapıyoruz. Dolayısı ile uluslararası yayınları ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygulanabilir her yeni düşünceyi proje haline getirmek, traktörlerimizi yeni tarım teknolojilerine uyumlu hale getirmek zorundayız. Özetle, yeni yatırımlar ve projeler hiç bitmeyecek ve biz sürekli kendimizi geliştirmeye, yenilemeye devam edeceğiz." - İZMİR

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet