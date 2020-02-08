: Erdoğan müjdeyi verdi: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık

08.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir. Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk. Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır. Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir. Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik." dedi.

"SHANE LARKİN'E HAYIRLI OLSUN DİLİYORUM"

Erdoğan, "Üst üste 3 kez EuroLeague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık, 3 gün önce imzayı attım. Shane Larkin ile birlikte artık 12 Dev Adamımız sahaya daha güçlü bir şekilde çıkacak. Shane Larkin'e hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Shane Larkin

"YENİ BİR KAMPANYA DAHA BAŞLATIYORUZ"

Erdoğan, "Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya devam ediyoruz. Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesine uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz. Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak" diye konuştu.

"YÜZME HAVUZLARI 24 SAAT AÇIK OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Yüzme havuzları 24 saat açık olacak. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Elazığ'daki depremden sonra bölgeye giden gençliğimiz onlarca hayat kurtardı. En az 1 milyon genci de gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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