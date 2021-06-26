Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
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Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'a devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesi Kanal İstanbul'un temelinin atılması için artık dakikalar kaldı. Erdoğan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atacak.

ERDOĞAN HELİKOPTERLE GELDİ

Tüm gözlerin çevrildiği proje için Cumhurbaşkanı Erdoğan, şantiye alanına helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve devlet erkanı eşlik etti.

KANAL İSTANBUL 15 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Kanal İstanbul'un toplamda 15 milyar dolara mal olması bekleniyor. Hükümet yetkililerin aktardığına göre, kanalın 12 yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Kanal ile gemi geçişlerinden ve büyük limanlardan gelir sağlanacak.

Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
Kanal İstanbul temel atma alanına 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı astılar
Kanal İstanbul temel atma alanına "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı - Haberler Ekonomi
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