Erdoğan'ın sert çıkışları sonrası AB kesenin ağzını açtı! Türkiye'ye 663 milyon euro gönderecekler

01.11.2019 13:29

Suriyeli mülteciler konusunda söz verdiği parayı yollamayan, Barış Pınarı Harekatı'na "İşgal" diyen Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert uyarıları üzerine kesenin ağzını açtı. AB, mülteciler için 663 milyon euroluk ilave kaynağı Türkiye'ye ileteceğini duyurdu.

Mülteci mutabakatı kapsamında sağlanan desteğin sağlık ve eğitim sisteminde kullanılması öngörülüyor. AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu üyesi Hristos Stilianidis, söz konusu meblağın Türk hükümetine değil, bölgede faaliyet gösteren insani yardım örgütlerine aktarılacağını ifade etti.

TÜRKİYE 40 MİLYAR DOLAR HARCADI

Türkiye, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. 2011 yılından bu yana Suriye'den Türkiye'ye 4 milyona yakın mülteci geldi. Türkiye ise Suriyeli mülteciler için bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar harcadı.

ÖDEMELER TAMAMLANIYOR

Mutabakat kapsamında 2016-2017 yılları için öngörülen ilk 3 milyar euroluk dilimin ödemeleri tamamlanmış, 2018-2019 dönemi için öngörülen ikinci 3 milyar euroluk dilimin de büyük bir bölümü proje bazlı olarak serbest bırakılmıştı. Komisyon'dan yapılan açıklamada ikinci dilimin 2 milyar 600 milyon euroyu aşkın bir bölümünün serbest bırakıldığı kaydedildi.

ERDOĞAN: KAPILARI AÇARIZ

Türkiye, AB'nin mülteciler konusunda gerekli desteği vermediğini defalarca söyledi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "İşgal" diyen AB'yi sert bir dille uyarmış ve "Kapıları açarız" demişti. Erdoğan konu hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız."